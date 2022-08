Queste le parole di Masina, giocatore dell’Udinese, che commenta la sconfitta subita contro il Milan nella prima giornata.

Ecco le parole di Adam Masina, esterno dell’Udinese, che durante la visita alla campagna abbonamenti proprio dell’Udinese parla così della sconfitta contro il Milan: “Sicuramente da Milano mi porto dietro una piccola soddisfazione, però purtroppo non ho potuto godere appieno visto il risultato finale. Manteniamo il nostro spirito di andare in campo sempre per provare a vincere, in ogni occasione. Purtroppo, il Milan in questo momento qui ha mostrato di essere in forma e noi qualche sbavatura di troppo l’abbiamo fatta ma vogliamo subito tornare sulla retta via.“

Durante lo stesso evento, Lovric parla così del debutto: “Il Milan? In primis peccato per il risultato ma sono orgoglioso e felicissimo di aver fatto il mio esordio in Serie A in uno stadio bello e storico come San Siro. Ho provato tante sensazioni belle quando sono entrato in campo, ma purtroppo il risultato non è stato positivo; dobbiamo andare avanti e lavorare duramente per migliorare. A Milano abbiamo pagato a caro prezzo gli errori fatti, ma sappiamo che queste cose fanno parte del calcio.“

