Il posticipo domenicale della quinta giornata del campionato di Serie A è Udinese-Roma.

L’Udinese si è resa protagonista di un buon inizio di campionato con 7 punti conquistati in 4 gare mentre la Roma vincendo oggi salirebbe nuovamente in testa alla classifica. Sottil dovrebbe rilanciare Perez in difesa confermando Success e non Beto in attacco, Mourinho dovrebbe schierare per Matic e Cristante in mediana, va in panchina anche il nuovo acquisto Belotti ; ecco le probabili formazioni.

Andrea Belotti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Abankwah, Arslan, Ebosele, Ebosse, Jajalo, Ehizibue, Samardzic, Beto, Nestorovski.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Zalewski, Viña, Keramitsis, Tripi, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Belotti.

