Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, ha parlato di passato e presente ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Sono sempre stato un numero dieci e mi piace inserirmi. Qui all’Udinese mi sto adattando a fare la mezzala. Qui le strutture sono super e mi sto trovando molto bene. Lavoriamo bene e siamo molto fisici. Sottil mi dà più libertà e mi dice di giocare come voglio».

HERTA BERLINO – «La squadra del mio cuore, ho iniziato lì e magari chiuderò la carriera a casa».

MILAN – «Parlai con Paolo Maldini quando avevo 17 anni, ma non me la sono sentita di fare un’esperienza in una grande città in quel momento. Il Barcellona venne a casa mia con Kluivert, ma scelsi il Lipsia che era vicino a casa».

NAGELSMANN – «Non giocavo tanto ma da lui si può solo imparare. Ha in testa soltanto il calcio, fa tanta tattica e tanto video».

MODELLI – «Impazzivo per Ozil, ma ora ammiro De Bruyne. Ce l’ho anche nella mia squadra personale di FIFA».

