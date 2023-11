Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato a margine del Galà del calcio Triveneto. Ecco le dichiarazioni del bianconero

PAROLE – «Atalanta Alla vigilia della partita avrei firmato per un punto visto che loro sono un grande club, ma per come sono andate le cose potevano conquistarne tre, perciò c’è rammarico. Dispiace aver pareggiato in questo modo, ma deve spingerci ad essere più cattivi nelle prossime gare. Cioffi? Fin da subito ci ha scosso e credo che si veda in campo visto che tutti diamo il 100% e anche di più. E’ una persona molto determinata».

