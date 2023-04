Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, dopo la sconfitta dei bianconeri in trasferta contro il Lecce

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Il Lecce è una squadra ben organizzata e veloce. Noi non abbiamo approcciato bene, consegnando tanti palloni a loro che poi ripartivano in contropiede. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo ripreso a fare quello che sappiamo, poi nel secondo tempo l’episodio del rigore ha messo la partita come il Lecce voleva. Su una palla esterna dovevamo essere meno irruenti. I cambi hanno portato vivacità, ma generalmente non abbiamo fatto una grande partita».

SQUADRA CHE NON É RIUSCITA AD ALZARSI – «L’avevamo preparata così, ma loro ci facevano giocare e noi dovevamo essere più lucidi nella gestione del pallone. Non siamo stati precisi, nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto di più ma dovevamo fare molto meglio».

CONFERENCE – «La squadra sta facendo un ottimo percorso. L’obiettivo è rimanere nella parte sinistra della classifica, la Conference è difficile. Ragioniamo partita per partita e ci dispiace per nona ver dato continuità alla vittoria con la Cremonese. Archiviamo questa partita e con il Napoli dobbiamo tornare a far punti».

MEGLIO AFFRONTRARE IL NAPOLI GIÁ CAMPIONE – «Il Napoli farà la sua partita domenica ed è vicino a un risultato storico, che se venisse sarebbe strameritato. Quando si ritorna a giocare dopo la festa, una squadra di quel livello è sempre concentrata e noi dovremo fare meglio di oggi».

