Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato dopo la vittoria per 4-1 sul Catanzaro in Coppa Italia.

LE PAROLE – «Mi aspettavo una partita insidiosa, il Catanzaro è squadra tosta e non siamo stati attenti sul gol che ci hanno fatto. C’è stato un momento del primo tempo dove non avevamo le distanze giuste. Nella ripresa abbiamo fatto meglio certe cose, abbiamo costruito tanto in avanti e lasciato loro poco spazio. Era importante partire col piede giusto e ci siamo riusciti».

