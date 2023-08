Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha così parlato dopo il pareggio dei friulani contro la Salernitana: le dichiarazioni

Andrea Sottil, a Dazn, ha così parlato dopo il pareggio tra Udinese e Salernitana.

LE PAROLE – «Io sono contento che finalmente finirà il mercato venerdì. E’ stato difficile perdere Beto a due giorni dalla partita, se andrà in porto l’operazione, perché non c’è nulla di ufficiale. Non è bello stare in questa situazione. Prepari le partite, crei il gruppo su giocate specifiche e alla fine magari rimani un po’ così perché il giocatore non c’è più. Samardzic è ancora un nostro giocatore, a lui piace stare qui e ha giocato la sua partita con quell’inserimento a fari spenti come sa fare lui. Volevamo venire qui a Salerno a fare una partita diversa da quella giocata con la Juve e faccio i miei complimenti ai ragazzi perché per 70 minuti ho visto solo una squadra sul terreno di gioco. Ho visto pressing e gioco, abbiamo avuto diverse occasioni per andare a segno».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG