Le parole di Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, dopo la partita dei friulani contro il Frosinone alla Dacia Arena

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «E’ stata una gara complicata, loro ci sono venuti a pressare alti, creando qualche problema, ma ci aspettavamo un Frosinone insidioso pronto a sfruttare gli errori. Abbiamo avuto un buon approccio creando anche qualcosa; sbagliando dei disimpegni abbiamo dato linfa a loro, e ci siamo impauriti un po’. In questo momento questa è la gara da fare, abbiamo bisogno di crescere ma ho visto il giusto atteggiamento. Sia noi che loro siamo stati insidiosi, l’importante è aver mosso un po’ la classifica. Volevamo vincere, come sempre, ma arrivo alla sosta con le idee chiare».

PROBLEMA GOL – «E’ una situazione sulla quale dobbiamo lavorare. Il mio pilastro è non prendere gol, noi le occasioni le creiamo, insieme al Milan siamo tra quelle che tirano di più. Sono contento che arriviamo spesso in zona tiro, ma dobbiamo insistere per trovare il gol. In fase difensiva sono molto contento».

KABASELE – «E’ un giocatore che ha giocato 5-6 anni in Premier League, può fare tutti i ruoli della linea difensiva, ci garantisce esperienza. Ha fatto una gran partita, così come tutta la linea arretrata».

ATTACCO – «Stanno lavorando bene, dobbiamo migliorare sull’incisività. Lucca e Thauvin erano stanchi e li ho dovuti sostituire. Era diminuito l’impeto nel finale. Dobbiamo lavorare sull’incisività».

CENTROCAMPO – «Sono fondamentali nel nostro modo di giocare, ne ho 4 con caratteristiche diverse, mi danno possibilità di cambiare modo di gioco. La loro spinta deve essere sempre continua, anche se a livello fisico richiede molto dispendio».

