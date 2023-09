Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la partita dei sardi contro il Bologna al Dall’Ara

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA E PARTITA – «Sapevamo che il Bologna ama tenere palla. Quando stai vincendo 1-0 non si possono commettere gli errori che abbiamo commesso. Peccato, ma non disperiamo. La Serie A è questo, ora dobbiamo reagire. Ci è mancato Petagna nel secondo tempo, avevamo lui come punto di riferimento, così Nandez poteva aiutarlo. Poi c’era Luvumbo in velocità anche perché sappiamo che la sua velocità avrebbe creato difficoltà. Peccato perché hanno trovato il pareggio, avevano provato a vincere e penso che la partita sarebbe dovuto terminare 1-1. Dobbiamo essere più pratici».

DIFFERENZE – «Son contento della squadra. Peccato per quegli episodi lì che ci hanno fatto perdere la gara. I ragazzi devono essere più attenti e guardinghi. In Serie B non venivamo giustiziati e in Serie A si sente la differenza. Wieteska è un giocatore importante, Dossena e Obert stanno facendo bene. Dobbiamo continuare con la consapevolezza che dobbiamo guadagnarci partita dopo partita. Nella pausa lavoreremo con quei 10 che restano perché gli altri vanno via. Faremo di necessità virtù».

