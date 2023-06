Udinese, UFFICIALE: l’ex Juve Balzaretti è il nuovo direttore tecnico. Arriva il comunicato della società friulana

La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora è diventata ufficiale: l’ex giocatore della Juventus Federico Balzaretti diventa il nuovo direttore tecnico dell’Udinese.

COMUNICATO – Udinese Calcio è lieta di annunciare che Federico Balzaretti è il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica. Ha firmato un contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2025. Balzaretti ha un passato da grande calciatore con oltre 400 partite da professionista giocando, tra le altre, con Torino, Juventus, Roma e Fiorentina e indossando per ben 23 volte la maglia della Nazionale Italiana con cui è stato finalista agli Europei 2012. Balzaretti, non appena terminata la carriera da calciatore, ha assunto la qualifica di direttore sportivo, ed è entrato nello staff dirigenziale della Roma lavorando al fianco di dirigenti del calibro di Sabatini, Massara e Monchi. Il percorso dirigenziale di Balzaretti è proseguito, nelle ultime due stagioni, al Vicenza con cui ha vinto, nell’annata 22/23, la coppa Italia di Serie C.

Al nuovo manager il benvenuto da parte del Club con l’augurio di raggiungere insieme traguardi ambiziosi.

