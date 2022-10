Durante la partita tra PSG e Maccabi Haifa i tifosi francesi hanno mostrato degli striscioni pro Palestina: aperta un inchiesta UEFA

L’UEFA ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto in Psg-Maccabi Haifa. A riferirlo è L’Equipe, per via dello striscione Gaza esiste, Gaza resiste, Palestina libera mostrato dalla curva, che ha sventolato numerose bandiere palestinesi.

I francesi rischiano pesanti sanzioni. Anche il Maccabi Haifa rischia sanzioni per uso massiccio di fuochi d’artificio.

L’articolo UEFA aperta un’inchiesta contro il PSG per striscioni pro-Palestina proviene da Calcio News 24.

