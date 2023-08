Due tecnici italiani sono in corsa per il titolo di Coach Of The Year 2022/23 concesso dalla Uefa: ecco di chi si tratta

Attraverso i propri canali ufficiali, la Uefa rende noti i nomi dei candidati al titolo di Coach of the year per l’annata 2022/23.

Due italiani della Serie A in corsa: Luciano Spalletti (vincitore dello scudetto con il Napoli), e di Simone Inzaghi (capace di arrivare fino alla finale di Champions League con l’Inter e di conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana).

I due dovranno vedersela con Pep Guardiola, che ha centrato il Treble.

