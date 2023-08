Dario Ricci si è espresso sulle mosse di calciomercato della Juve, a margine dell’inizio del campionato di Serie A

Sulle frequenze di Radio Bianconera, Dario Ricci si sintonizza sulla Juve e sulle scelte di mercato operate da Giuntoli.

Una menzione, poi, all’inizio del campionato e alla corsa Scudetto, insieme ad un pensiero al caso Bonucci:

MERCATO JUVE E SCUDETTO– «Sul mercato la Juve sta intervenendo, per necessità, in maniera chirurgica. Di fatto di nuovo c’è soltanto l’arrivo di Weah e la conferma di Cambiaso dopo l’esperienza a Bologna. Con i tanti errori fatti negli ultimi anni, la Juventus ha bruciato in un attimo un enorme vantaggio competitivo e strutturale, ma anche in questa fase di ricostruzione è chiaro che l’anno prossimo dovrà puntare allo Scudetto, la rosa è tra le migliori del campionato».

BONUCCI- «Lo strappo Bonucci-Juve non fa il bene di nessuno, rimango sorpreso che si sia arrivati ad una situazione di questo tipo, che sporca una carriera e sporca anche l’immagine del club».

