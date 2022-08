Ultimissime Milan LIVE, le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno 7 agosto

Milan, ansia Tonali: si teme lo stiramento. Lunedì gli esami

Un Milan che può sorridere solo in parte nonostante la netta vittoria per 1-6 contro il Vicenza. A tenere in ansia Stefano Pioli sono le condizioni fisiche di Sandro Tonali. Il centrocampista è uscito al 51′ dopo essere scivolato su una zolla allungando la gamba sinistra. Andato direttamente negli spogliatoi, si toccava la zona inguinale con area decisamente poco serena.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, domani è prevista l’ecografia di controllo al flessore. Si spera in una semplice elongazione, ma il timore è che si tratti di uno stiramento. Gli accertamenti diranno nel dettaglio i tempi di recupero, ma difficile che il classe ’00 possa esserci già contro l’Udinese.

Calciomercato Milan, casting a centrocampo: tutti i nomi

Il Milan ha nella lista dei propri movimenti di calciomercato l’acquisto di un centrocampista, specialmente dopo l’infortunio muscolare di Tonali. Tanti i nomi sondati da Maldini e Massara in queste settimane. Eccoli nel dettaglio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il casting della dirigenza rossonera comprende i nomi di Raphael Onyedika del Midtjylland, Ibrahima Sissoko dello Strasburgo e Adrien Tameze dell’Hellas Verona. Non convince invece Jean Onana del Bordeaux.

