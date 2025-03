Ultim’ora Milan – Conceiçao, si parla di esonero: sullo sfondo c’è un traghettatore

Milan ko a Napoli, Conceiçao in bilico. La dirigenza valuta un cambio, i tifosi chiedono l’esonero. Ibrahimovic: “Siamo uniti”. Tassotti ipotesi traghettatore.

Il Milan esce sconfitto dal Maradona, battuto 2-0 dal Napoli in una serata che conferma le difficoltà della squadra sotto la guida di Sergio Conceiçao. La settima sconfitta della gestione del tecnico portoghese lascia il club in una posizione delicata, con il rischio di restare seriamente fuori dalla zona Europa. Il rendimento della squadra preoccupa la dirigenza, che valuta possibili soluzioni per invertire la rotta. Nel frattempo, il malcontento cresce tra i tifosi, con richieste sempre più insistenti di un cambio in panchina.

Ibrahimovic rassicura: “Siamo uniti”

Poco prima del match, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex attaccante svedese, oggi senior advisor di RedBird, ha ribadito la compattezza del club e l’impegno costante nel migliorare la situazione: “Noi siamo uniti. Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve, poi non posso entrare nei dettagli”. Nessun commento diretto sulla posizione di Conceiçao, il che lascia aperti tutti gli interrogativi. L’ultimo dirigente a prendere parola sul tema era stato Geoffrey Moncada, che a Lecce aveva confermato fiducia nell’allenatore, una posizione che ora sembra meno solida dopo l’ennesimo stop.

Tassotti per il presente, quattro nomi per il futuro del Milan

Il club riflette su come affrontare questa fase critica. Mauro Tassotti è una possibile soluzione temporanea, un’opzione che potrebbe dare continuità fino a giugno. L’attenzione però è già sull’estate, lì la scelta del nuovo tecnico sarà cruciale. Tra i profili valutati ci sono Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi, Cesc Fabregas e Antonio Conte, tutti candidati con filosofie di gioco differenti ma con un obiettivo comune: riportare il Milan ai vertici, dove merita.

Leggi l’articolo completo Ultim’ora Milan – Conceiçao, si parla di esonero: sullo sfondo c’è un traghettatore, su Notizie Milan.