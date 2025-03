Debacle annunciata, urge correre ai ripari al più presto, sperando che stavolta sia la volta buona.

Il mister a Napoli stupisce tutti: Leao, Gimenez e Tomori fuori; Pavlovic, Abraham e Felix dentro. Formazione a dir poco sbagliata con il portoghese che non è riuscito a portare a termine un dribbling, Abraham che è stato impalpabile e Pavlovic che ha fatto l’errore che ha portato al primo gol del Napoli dopo appena un minuto, la squadra non si è dimostrata tale e la società sembra aver già scelto chi sarà il prossimo mister.

Conceiçao: “Dovevamo fare di più”

“Io da quando sono qui non ho mai trovato scuse – ha dichiarato Conceiçao – abbiamo giocato ogni 3 giori fino a poche settimane fa. Oggi è successo di tutto, stamattina è stato operato Loftus Cheek, Thiaw ha comunicato in seguito un problema e Leao aveva un fastidio alla coscia. Avevamo preparato la partita in modo diverso, ma dovevamo fare di più. Alla prima palla avanti loro hanno fatto gol. Queste piccole cose incidono, potevamo fare di più e nel secondo tempo abbiamo reagito, avendo tantissime occasioni“

Da cosa ricominciare?

Il Milan sembra non avere appigli per sperare nel futuro. Molti elementi in rosa saranno ceduti e non è da escludersi che possano partire pure i big. L’allenatore cambierà e arriverà un nuovo direttore sportivo. Sarà la terza rivoluzione consecutiva, il popolo rossonero spera che questa volta ci possano essere dei cambi che possano portare in breve tempo a risultati concreti. Ai posteri l’ardua sentenza.

Leggi l’articolo completo Napoli-Milan 2-1: Conceiçao: “Alla prima palla avanti loro hanno fatto gol, dovevamo comunque fare di più”, su Notizie Milan.