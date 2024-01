I nerazzurri fanno la voce grossa dopo 3 gare un po’ sottotono; ora si può pensare alla SuperCoppa.

L’Inter parte forte con la sponda di Lautaro per il sinistro a volo di Dimarco che esce fuori di poco; era una grande occasione. Poco dopo Calhanoglu ci prova da punizione da più di 30 metri ma l’esito è lo stesso della conclusione precedente. I nerazzurri collezionano chance in avvio ma anche il destro di Mkhitaryan non finisce a bersaglio. Al 10’ Gagliardini devia l’incornata di Lautaro col braccio e l’arbitro assegna il penalty dopo essere stato richiamato dal V. A. R.: dal dischetto Calhanoglu è una sentenza e fa 0-1. 2 minuti dopo Dimarco crossa basso per Lautaro che in allungo fa 0-2; a circa metà tempo Thuram spedisce a lato in scivolata. Al 30’ il Monza accorcia le distanze col colpo di testa di Pessina ma il capitano brianzolo partiva da posizione di fuorigioco ed il V. A. R. annulla; si resta sullo 0-2. A fine primo tempo Mkhitaryan appoggia per Thuram che spara in curva; anche la punizione di Colpani termina alta, si va a riposo sullo 0-2.

Hakan Calhanoglu

Ad inizio ripresa l’Inter non riesce a mantenere i ritmi della prima frazione ma va comunque dalle parti di Sorrentino: il destro di Mkhitaryan è molto alto. Poco prima dell’ora di gioco la conclusione di Calhanoglu è centrale e viene respinta dal portiere avversario; al 60’ però l’Inter punge in contropiede e fa 0-3 con la conclusione di Calhanoglu che sfrutta un ottimo assist di tacco di Thuram. Al 68’ Darmian colpisce Dany Mota in area ed è rigore: dal dischetto Pessina spiazza Sommer e fa 1-3. I brianzoli credono nella rimonta ma Sommer non si fa sorprendere dal mancino di Kyriakopoulos; il fresco ci riprova anche di destro con palla che va lontano dallo specchio. All’83’ Frattesi viene atterrato da Akpa Akpro e c’è il secondo rigore per l’Inter: dagli 11 metri Lautaro segna con un tiro centrale. 5 minuti dopo Thuram arrotonda il punteggio sull’1-5 finale.

