Alla Puskas Arena, il match valido per la Nations League tra Ungheria e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Puskas Arena di Budapest, la sfida Ungheria Italia valida per la sesta giornata della Nations League 2022-23.

Sintesi Ungheria Italia MOVIOLA

1′ INIZIO MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione di casa.

2′ OCCASIONE UNGHERIA – Calcio di punizione dalla media distanza che viene battuto male: pallone sulla barriera.

4′ OCCASIONE ITALIA – Lancio di Bonucci che scavalca la difesa ungherese e trova Di Lorenzo: cross in mezzo chiuso e palla in calcio d’angolo.

5′ GRANDE OCCASIONE ITALIA – Di Lorenzo recupera un pallone e lo mette forte in mezzo: Gulacsi non trattiene e Attila Szalai salva il pallone sulla linea.

12′ GRANDE OCCASIONE ITALIA – Colpo di testa di Di Lorenzo che termina a pochi centimetri della porta difesa da Gulacsi.

17′ CONTRASTO JORGINHO E FIOLA – I due calciatori vengono medicati dai rispettivi staff medici.

26′ OCCASIONE ITALIA – Cross in mezzo di Di Marco e Gnonto che non ci arriva per un soffio.

27′ GOAL ITALIA – Raspadori approfitta dell’errore difensivo ungherese, raccoglie il pallone e dopo aver superato Gulacsi mette il pallone in rete.

31′ GRANDE OCCASIONE ITALIA – Controllo e tiro a giro di Di Lorenzo che termina di poco fuori.

33′ OCCASIONE UNGHERIA – Nego riceve il pallone in area ma ci impiega troppo tempo per controllarlo e viene chiuso dalla difesa azzurra.

34′ AMMONITO ACERBI – Tackle di Acerbi sanzionato con il cartellino giallo.

36′ OCCASIONE ITALIA – Tiro dal limite di Raspadori che viene respinto dalla difesa ungherese.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Ungheria Italia 0-0: risultato e tabellino

AMMONITI: Acerbi (Italia)

UNGHERIA (3-4-2-1) – Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai. A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Gazdag, Bolla, Botka, Varga, Kleinheisler, Styles, Barath, Vecsei, Martin Adam. Commissario tecnico: Marco Rossi.

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. A disposizione: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Bastoni, Mazzocchi, Frattesi, Esposito, Grifo, Pobega, Scamacca, Gabbiadini, Zerbin. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

ARBITRO: Bastien

L’articolo Ungheria Italia 0-1 LIVE: ancora Raspadori! L’attaccante del Napoli sblocca il match proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG