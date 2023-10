Le parole di Urs Fischer, allenatore dell’Union Berlino, alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions

Urs Fischer, allenatore dell’Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Napoli.

PAROLE – «Sì, è importante avere subito un’altra opportunità, abbiamo davanti un avversario difficile, i campioni d’Italia, serve fiducia ma gli ultimi risultati non sono stati positivi e ci manca autostima ma dobbiamo restare ottimisti e dobbiamo sapere che il calcio è anche divertimento. Affronteremo il Napoli nel modo giusto per portare via punti».

