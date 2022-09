Erling Haaland non smette di farci stupire delle sue doti da attaccante, in Premier League ha già raggiunto la doppia cifra

Erling Haaland non smette di farci stupire delle sue doti da attaccante, in Premier League ha già raggiunto la doppia cifra.

Sua la rete contro l’Aston Villa, che non è servita alla vittoria per la squadra di Guardiola, ma gli ha permesso di raggiungere un record del campionato. Dieci gol dopo appena sei partite e il norvegese ha raggiunto Mick Quinn, ma Haaland è destinato a far registrare altri record dovesse continuare con questa regolarità a segnare.

