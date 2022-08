Il Liverpool vince la sua prima partita in Premier League: alla terza giornata i Reds hanno travolto il Bornemouth

Uragano Liverpool in Premier League. La squadra di Klopp trova il primo successo in Premier League in questa stagione dopo due pareggi e una sconfitta. A trovarsi sulla strada dei Reds in questa giornata sfortunata è stato il Bornemouth che ha subito ben nove reti.

Partenza forte per il Liverpool già sul 2-0 al 10′. Primo tempo terminato 5-0 e poi il resto nella ripresa. Risultato che nella storia della Premier League è accaduto in quattro occasioni: due del Manchester United (1995/2021) e Leicester (2019).

