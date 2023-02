Il direttore di TuttoSport, Vaciago scrive la sua analisi sulla partita della Juventus ieri nel pareggio contro il Nantes.

Guido Vaciago, direttore di TuttoSport, parla così nella sua analisi verso la prestazione sfociata in un pareggio della Juventus in Europa League contro il Nantes: “Il signor João Pinheiro da Braga è un arbitro scarso, che ieri sera ha compiuto un grave errore, condizionando in modo pesante il risultato della partita. Perché la parata di mano di Centonze, che devìa un pallone diretto verso la porta sguarnita, è rigore e basta. Non averlo concesso, dopo aver rivisto l’azione al Var e valutato falloso il contatto di Bremer con lo stesso Centonze, aggrava e non poco l’abbaglio.“

Conclude così il famoso giornalista: “perché sono anni che ci vengono a raccontare che le spinte vanno valutate sul campo e non al Var e sul campo l’arbitro non aveva fischiato il fallo di Bremer in attacco, ma aveva fatto riprendere l’azione con la rimessa dal fondo. Così, frustrati da una squadra che non riesce a esprimere il suo potenziale e furibondi con quel fenomeno del fischietto portoghese, i tifosi della Juventus alla fine sono i veri sconfitti della serata. Un popolo che merita di più, da chi dirige la partita e da chi dirige la loro squadra del cuore. Sono arrivati in quarantaduemila allo Stadium, con l’umore devastato dalle vicende giudiziarie, ma con il cuore che batte ancora più forte e, soprattutto, all’unisono per la loro Juventus. Meritavano e meritano di più, da tutti.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG