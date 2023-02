Sono queste le parole di Stefano Pioli, il tecnico del Milan, parla così in conferenza stampa in vista del Monza.

Ecco le parole di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan, in conferenza stampa parla in vista del Monza: “Gioca bene, quindi domani servirà una prestazione di alto livello e grande determinazione. Nelle ultime due partite abbiamo vinto oltre il 60% di contrasti, dovremo fare bene in questo senso anche domani. La voglia di aiutarsi non è mai mancata. Nei momenti difficili, avere qualcuno vicino che ti aiuta e ti dà consigli è importante, soprattutto per ragazzi così giovani“.

Conclude così: “Contro il Tottenham mi hanno soddisfatto molto i due mediani. Nella fase di costruzione dobbiamo fare meglio, ma sono soddisfatto di Krunic. Appena rientrerà Bennacer avremo un’opzione in più. Purtroppo o per fortuna le situazioni cambiano velocemente. Una sconfitta ti può buttare già, mentre una vittoria cambia tutto. Ho visto una squadra vogliosa di fare bene anche domani“.

