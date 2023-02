Sono queste le parole a MilanNews.it, ecco cosa dice l’ex giocatore Edouard Cissè sul Milan e dei singoli giocatori.

Ecco cosa dice Cissè, l’ex mediano parla così a MilanNews.it, sono queste le parole sulla squadra rossonera: “Il Milan rimane sempre un grande club, un’istituzione. Ma negli ultimi anni magari non è stato considerato come la Juve o i club di Premier League. Qui in Francia abbiamo un sacco di ottimi giocatori a cui s’interessano i più grandi club. E il Milan fa parte delle dieci società d’élite al mondo. Però il problema è che i giocatori francesi sono richiesti dai migliori cinque team: Real, Barça, Manchester City, Manchester United, Chelsea… ma questo non cambia nulla: giocare per il Milan è sempre lusinghiero. E poi quando ti chiama il Milan.“

Sul francese Giroud: “Tocca digerire la delusione senza dimenticare che prima i giocatori avevano un mese per riposarsi dopo un Mondiale. Dopo il Qatar è stata dura, perché i calciatori hanno dovuto rimettere in sesto la macchina subito senza poter staccare la spina. E perciò tutte le squadre hanno avuto difficoltà a inizio gennaio. Ma io mica mi preoccupo per Olivier: troverà la via del gol.“

