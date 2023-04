Guido Vaciago, sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato la debacle della Juve a San Siro.

LE PAROLE – «Juve, parliamo di calcio? Sì, lo so, se ne è quasi persa l’abitudine in questi quattro mesi, torturati dalle vicende giudiziarie e dai loro velenosi risvolti mediatici. Perché, alla fine di tutto, di calcio si dovrà parlare: è quella la ragione sociale, no? Lo straordinario lavoro di Massimiliano Allegri nella gestione psico-emotiva della squadra, pilotata abilmente nell’uragano, non può nascondere in eterno i clamorosi limiti della sua Juventus, ieri scon- fitta senza neanche combattere in una partita che poteva dare un senso alla stagione, regalando la finale di Coppa Italia».

