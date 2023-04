L’attacco della Juve è un flop totale nell’ultimo mese: i numeri del reparto offensivo sono da zona retrocessione

Allegri tradito dall’attacco. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus nell’ultimo mese ha numeri da zona retrocessione per i gol segnati, che sono stati appena sei nelle nove gare da dopo il 16 marzo, quando con il Friburgo arrivò l’ultima partita con almeno due reti a favore (2-0 in casa dei tedeschi).

Vlahovic non segna più, Milik e Di Maria si sono inceppati e Chiesa è ancora un corpo estraneo: l’unica rete dal reparto offensivo è quindi arrivata da Kean contro il Verona. Il capocannoniere? Rabiot, che con le sue ultime due reti ha toccato quota 11 marcature stagionali.

