Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha parlato a Sky Sport dell’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia.

LE PAROLE – «Sono contento di essere tornato a giocare titolare, ma nella prima parte della gara non abbiamo avuto un buon approccio. Poi abbiamo fatto male sulle seconde palle, facevamo troppa fatica e l’Inter non è mai stata in difficoltà. Abbiamo speso tanto anche in Europa League e questa sera magari si sono fatte sentire le fatiche. Pensiamo al campionato che abbiamo punti da dover recuperare alla Lazio. E anche la semifinale di Europa League è un’occasione per noi».

