Sulle colonne di Tuttosport interviene Guido Vaciago, che parla della prestazione della Juventus di ieri contro il Bologna.

Ecco le parole di Guido Vaciago a Tuttosport sulla prestazione della Juventus contro il Bologna: “Tutti i cambiamenti che hanno stravolto le ultime tre stagioni juventine, hanno finito per destabilizzare psiche e certezze tecnico-tattiche della squadra e reso fragile il terreno su cui ricostruire lo spirito bianconero prima, un po’ di coesione tattica poi. Basta una difficoltà e si fanno tre passi indietro. Tuttavia, considerata la qualità, se la Juventus conservasse la forza di giocare come ieri: concentrata, senza sbavature, determinata e anche un po’ cattiva, non farà fatica a rientrare nella lotta scudetto.“

A Rai Sport parla così Claudio Marchisio: “Nel primo tempo ha fatto fatica a sbloccare il punteggio, ma con grande pressing e grande ritmo. La Juve è stata brava, se il Bologna non è stato pericoloso è anche merito anche dei bianconeri. È una vittoria che le consente di presentarsi bene all’appuntamento in Champions che non è iniziata nel migliore dei modi.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG