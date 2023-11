Guido Vaciago ha da ridire sul gol del pareggio nerazzurro siglato da Lautaro Martinez nel derby d’Italia contro la Juve. Le parole del direttore di Tuttosport.

PAROLE – «Infine, una riflessione sul gol dell’Inter. C’è un’immagine, purtroppo solo una e non chiarissima, che mostra un contrasto fra Chiesa e Darmian all’inizio dell’azione del gol di Lautaro. L’impressione è che Darmian colpisca il collo o il volto di Chiesa: se così fosse, essendoci poi continuità nell’azione interista, il gol sarebbe stato da annullare come quello di Kean contro il Verona. Purtroppo non sono state mostrate altre immagini che quelle un po’ da lontano della camera principale, la speranza è che Irrati, ottimo varista, abbia avuto modo di vederle bene e giudicare correttamente. Altrimenti l’errore sarebbe gravissimo. Resta curioso, tuttavia, come nei gol della Juventus vengano mostrate le immagini dell’azione e vivisezionate situazioni come quella fra Darmian e Chiesa, a parti invertite ci teniamo il dubbio e crediamo a Irrati»

