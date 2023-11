Infortunio Grosso: NOVITA’ sulle sue condizioni. Arriva il responso per la centrocampista dopo il problema fisico contro il Napoli

Come appreso da Juventusnews24, è stata confermata la distorsione alla caviglia sinistra per Julia Grosso rimediata in Napoli Juventus Women.

Non filtra eccessiva preoccupazione comunque, il suo 2023 non è finito. Lo staff medico bianconero è in contatto con la Nazionale canadese perché la giocatrice non in grado di prendere parte alle partite della sua selezione.

