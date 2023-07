Il Valencia ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano

Di seguito il comunicato ufficiale del Valencia su Edinson Cavani.

COMUNICATO – Il Valencia CF ed Edinson Cavani hanno raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale dell’attaccante uruguaiano. Edinson Cavani (14/02/1987) è arrivato al Valencia CF nell’agosto 2022 dopo l’addio al Manchester United e nella sua stagione da giocatore valenciano ha partecipato a 28 partite ufficiali segnando un totale di 7 gol. Il Valencia CF ringrazia pubblicamente Edinson Cavani per la sua professionalità e gli augura buona fortuna per il resto della sua carriera sportiva.

