Zinho Vanheusden, difensore di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito all’AZ, a al giornale belga De Morgen ha parlato del futuro e dei diversi infortuni gravi avuti negli anni passati.

INFORTUNI – “Ho lottato per due anni, in tutto questo tempo non ho rilasciato interviste. Non mi sentivo abbastanza a mio agio per questo. Cosa avrei dovuto dire? Adesso invece posso allenarmi senza dolore per la prima volta in due anni. Ho ritrovato il sorriso.

GENOA – “Il mio periodo alla Standard era finito. Volevo fare il passo successivo. Anche se i risultati non sono stati ottimi, le cose sono andate bene in Italia. Ho giocato le migliori partite nei migliori stadi contro i migliori giocatori. Dopo 16 partite mi sono infortunato di nuovo. Dovevo fare una scelta: operarmi oppure continuare a giocare con il dolore, sapendo che il problema poteva solo peggiorare. Ci ho provato per qualche partita, ma alla fine ho scelto di non mettere a repentaglio la mia carriera. Voglio giocare a calcio per molto tempo, quindi ho optato per l’operazione. Stagione finita. Ho scelto l’AZ perché qui c’è un eccellente staff medico. È un grande club con buoni giocatori. Ho ricominciato ad allenarmi intorno a settembre. Tutto è andato bene”.

NUOVO INFORTUNIO – “Ho continuato a giocare, perché nella mia testa mi dicevo ‘no, questo non può essere vero. Non posso essermi fatto di nuovo male”. Ho cercato di non poggiare troppo il piede nel punto in cui mi faceva male e ho pensato che sarebbe passato. Un livido o qualcosa del genere. Il giorno dopo non riuscivo più a camminare. Il mio piede era rotto. Prima di questo ero sempre forte e convinto che sarei tornato. Ma questa volta… ero appena tornato e dovevo sottopormi a un’altra operazione. Ho perso altri tre mesi e in realtà ho perso un’altra stagione. Avevo davvero finito. Il calcio è la mia vita, ma quando ne hai passate tante e ti rompi di nuovo il piede pensi ‘è stato bello’. Ci sono molte persone che mi hanno aiutato, ma alla fine devi farlo tu. Nessun altro può farlo per te. L’AZ ha sempre mostrato molta comprensione per la mia situazione. Questo è ora il primo periodo in cui mi alleno al 100%. Sono fisicamente indietro, me ne rendo conto. Ma non devo più preoccuparmi del dolore”.

FUTURO ALL’INTER – “Sicuramente è un grande club, ma non sono qui per dire che devo giocarci nei prossimi anni. A causa di tutto quello che è successo, ho entrambi i piedi per terra. Non mi occupo di pianificare la mia carriera. Non sai come andrà la vita. Lo Standard è il mio club, sì. Considererò sempre questa opzione. Se entrambe le parti trovano un accordo, è possibile che ritorni lì quest’estate. Quell’amore durerà sempre. La cosa più importante è che io sia felice e mi diverta di nuovo. Lascia che questo sia il mio messaggio”.

