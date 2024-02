Varriale attacca: «L’imbarazzante mediocrità della Serie A è rappresentata dal 2° posto della Juve». La frecciata del giornalista

Varriale via Twitter ha messo nel suo mirino, tanto per cambiare, la Juve di Allegri dopo la sconfitta contro l’Udinese.

La più grande colpa e il maggior rammarico per @sscnapoli, con in primis @ADeLaurentiis,ma pure allenatori e giocatori, è il nono posto in una Serie A la cui imbarazzante mediocrità è rappresentata dal 2° posto di @juventusfc. @inter a parte,un torneo da terza fascia europea. — enrico varriale (@realvarriale) February 13, 2024

Questo il pesante attacco lanciato dal giornalista e tifoso del Napoli.

VARRIALE – «La più grande colpa e il maggior rammarico per il Napoli, con in primis De Laurentiis, ma pure allenatori e giocatori, è il nono posto in una Serie A la cui imbarazzante mediocrità è rappresentata dal 2° posto della Juventus. Inter a parte, un torneo da terza fascia europea».

The post Varriale attacca: «L’imbarazzante mediocrità della Serie A è rappresentata dal 2° posto della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG