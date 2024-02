Varriale non ha più dubbi, per il giornalista l’Inter vincerà lo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni sui social

Varriale ormai ne è certo. Intervenuto sul suo profilo X , il giornalista ha parlato dell’Inter e della lotta per lo Scudetto con Juve e Milan.

VARRIALE – «Basta un tempo all’Inter per travolgere la Salernitana e allungare ulteriormente in classifica. Nuova prova importante della squadra di Inzaghi per la quale tra poco non si dirà più se vincerà lo scudetto ma quando lo conquisterà, come accadeva lo scorsi anno per il Napoli».

