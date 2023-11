Enrico Varriale, su Twitter, ha commentato Ucraina-Italia e il discusso episodio finale con il rigore non concesso su Mudryk. Le parole verso Juve–Inter.

VARRIALE – «Se domenica sera in Juve-Inter negano a una delle due squadre un rigore come quello non concesso a Mudryk ci vogliono i caschi blu dell’ONU. Arriviamo agli Europei da campioni in carica ma quasi certamente in quarta fascia al sorteggio e con un’ombra pesante, bisogna ammetterlo…».

