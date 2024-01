Varriale: «Più che Sinner la Juventus sembrava…». Così il giornalista sulla prova dei bianconeri contro l’Empoli

Sul suo profilo ufficiale X, così Enrico Varriale ha commentato il pareggio casalingo della Juve contro l’Empoli che mette l’Inter nella condizione di sorpassare i bianconeri stasera.

Le sue parole: «Stop a Juventus fermata sul pari dall’Empoli. 10 dal 18mo per la giusta espulsione di Milik i bianconeri vanno in vantaggio con Vlahovic ma si fanno raggiungere da Baldanzi. Ottimo Nicola 4 punti in 2 gare. Juve, paragonata da Allegri a Sinner è sembrata più Zverev».

L’articolo Varriale: «Più che Sinner la Juventus sembrava…» proviene da Inter News 24.

