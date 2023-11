Il centrocampista della Lazio Matias Vecino torna sui suoi trascorsi in nerazzurro.

Matias Vecino ha parlato del suo ruolo a Laziopress.it ricordando anche il suo celeberrimo goal segnato all’Olimpico contro la sua attuale squadra. “Tutti mi definiscono una mezz’ala ma credo che nella mia carriera il miglior rendimento ce l’ho avuto quando giocavo nel centrocampo a due come avvenuto con la Fiorentina e all’Inter con Spalletti. Se me lo chiedete oggi nella Lazio vi rispondo che preferisco giocare davanti la difesa, è chiaro però che bisogna allenarsi molto per interpretare quel ruolo ma con Sarri mi alleno da mezz’ala”.

La preferenza

“Praticamente da regista mi alleno solo quando gioco le partite e penso che sia un grosso vantaggio. Sono a disposizione, è chiaro che quando bisogna recuperare le partite e devo entrare non ho problemi a giocare da mezz’ala perché mi piace inserirmi in area avversaria ma se posso scegliere preferisco rimane in zone centrali”.

“La prende Vecino”

“Quando sono arrivato a Roma in tanti mi hanno ricordato il gol con l’Inter ma il mio obiettivo era aiutare la squadra ad entrare in Champions, l’abbiamo raggiunta non solo grazie al mio gol perché non sarebbe servito a nulla se prima non avessero segnato D’Ambrosio e Icardi”. La Lazio all’epoca guidata da Simone Inzaghi perse 3-2 dopo essere stata 2 volte in vantaggio; Vecino si ripetè segnando di testa contro il Tottenham all’esordio dell’Inter nella Champions successiva.

