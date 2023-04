A 1 Station Radio, Ciro Venerato si è espresso così su Juve Napoli.

VENERATO – –«Anche la panchina della Juventus garantiva una qualità di assoluto rispetto. Nella ripresa i bianconeri hanno giovato dell’ingresso di talenti come Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Credo che a fare la differenza sia la qualità della gestione, magistrale per Luciano e mediocre da parte di Max Allegri. Il tecnico bianconero, nei suoi inizi al Cagliari, offriva un calcio godibile. Basti pensare che, nonostante un solo punto in cinque partite, il presidente Cellino decise di non esonerarlo proprio in virtù dell’ottimo calcio proposto da Max. Nel tempo, tuttavia, si è perso. Non si è aggiornato».

The post Venerato sicuro: «Juve Napoli, la differenza è tutta tra Spalletti e Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG