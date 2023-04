L’avvocato Roberto Afeltra, a TMW Radio, si è espresso così sul caso Juve e UEFA.

UEFA JUVE – «Se non interviene l’Italia interviene la UEFA? Beh, non è così. Se la Federazione non rinvia alla UEFA e fa una richiesta e la Federazione non manda tutto entro il 15 giugno, queste richieste non incidono sull’iscrizione alle coppe. E mi domando: si parla di Eurostangata ma perché non si parla della sentenza Calciopoli, dove la Corte Federale scrisse cosa significa afflittività di una sanzione. Se la Juventus, anche se a mio avviso no, fosse condannata per ripetute violazioni, sarebbe nella stessa identica situazione di Calciopoli. Quindi deve avere la revoca dei due Scudetti e siccome le stagioni successive non sono oggetto di contestazione, se la sentenza arriva oltre il 30 giugno la penalizzazione deve andare al campionato successivo. A mio avviso, sono convinto che nella motivazione della sentenza del CONI che non è provato l’art. 4 e alla fine c’è solo l’art. 31 c’è un’ammenda con diffida. Il passato deve insegnare. Sono stati tolti 15 punti alla Juventus con un atto poco valido».

