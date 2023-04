Scalvini Juve, irrompe il Bayern Monaco! E l’Atalanta fissa il prezzo, tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco resta in pole position per il cartellino di Scalvini. L’Atalanta avrebbe già fissato il prezzo ad almeno 50 milioni di euro in vista del mercato estivo.

Juventus ed Inter sono alla finestra, con i bavaresi al momento in prima fila. Staremo a vedere.

