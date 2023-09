Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in merito al mercato estivo degli arancioneroverdi

PAROLE – «Il mercato è stato difficile e complesso, ma la nostra squadra piace, per questo si è deciso di portare avanti un programma con il quale i nostri tifosi si possano identificare. In questo momento positivo, anche grazie ai nostri tifosi, l’opinione pubblica e la conoscenza del nostro brand sta crescendo in tutti gli ambiti. È stato un mercato lungo, che ci ha tenuto impegnati in mese e per questo ringrazio tutte le persone coinvolte in questa opera di ristrutturazione dichiarata nei mesi di luglio. Partirò dalle cessioni, che sono state tante, 28, 3 a titolo definitivo, 16 in prestito e 9 risoluzioni contrattuali. Per quanto riguarda acquisti e rinnovi di contratto, sono stati fatti 10 acquisti e 3 rinnovi di contratto e, se vogliamo aggiungere anche le operazioni della Primavera, sono stati portati dentro 5 nuovi ragazzi».

