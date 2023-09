Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Torino per 3-0

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Torino per 3-0.

PAROLE – «Se bisogna lavorare sulla mentalità? C’è la mentalità, abbiamo provato fino alla fine, questo fa parte della qualità, della nostra crescita. Diversi episodi ci hanno condizionato. Abbiamo preso un goal da angolo secondo me evitabile. Dopo perdiamo un pallone e ci fanno il secondo. Il Torino ha molta qualità e maturità di squadra. Possiamo finire il primo tempo sul 2-1. Solo quando il Torino ha fatto i cambi abbiamo giocato nella loro metà campo. Loro hanno meritato il risultato. Qualcuno mi ha detto che c’era un rigore netto, ma non voglio parlarne. Tutti questi episodi possono condizionare. Ora che lo vedo credo che sia chiaro, ma l’arbitro ha preso una decisione diversa. Cosa mi porterò dietro nelle prossime partite? C’è una grandissima connessione con i tifosi, ci hanno incitato fino alla fine. Mi dispiace per la città, per i miei ragazzi, abbiamo lavorato bene durante quest’ultima settimana. Occorre lavorare e ora puntiamo a venerdì».

