Venezia-Inter: bruttissimo episodio prima del calcio d’inizio

I nerazzurri hanno vinto sul campo degli uomini di Di Francesco ma purtroppo c’è uno spiacevole fatto di cronaca da raccontare.

Nel cuore di Venezia, scenario abituale di eventi culturali e turistici, si è svolto un episodio di violenza che ha visto protagonista un tifoso dell’Inter.

La giornata, contrassegnata dall’attesa del match che vedeva impegnate la squadra nerazzurra e quella veneziana, ha assunto un tono decisamente più cupo.

La partita

Gli uomini di Inzaghi hanno fatto il loro vincendo, seppur col minimo scarto, contro gli arancioneroverdi. I nerazzurri hanno segnato il gol vittoria poco dopo il quarto d’ora del primo tempo e non sono mai riusciti a mettere al sicuro il risultato con una seconda rete. Nella ripresa la gara è stata in bilico anche a causa del fatto che l’Inter nel finale ha pensato quasi esclusivamente a difendere il vantaggio minimo.

Il fatto

Facciamo però un passo indietro: La Nuova di Venezia racconta di un’aggressione avvenuta nella mattinata di ieri in Via Garibaldi, nel sestiere di Castello. Un tifoso dell’Inter di 29 anni, è diventato involontariamente il bersaglio di tre sostenitori della squadra avversaria. Quest’ultimo, semplicemente per il fatto di portare una sciarpa nerazzurra, è stato avvicinato e minacciato dai facinorosi, che gli hanno intimato di toglierla. Davanti al suo rifiuto, uno degli aggressori ha preso una decisione brutale: sfilarsi la cintura e usarla come arma, infliggendo al giovane una grave ferita alla testa con la fibbia.

Intervento e soccorsi

Il teatro dell’aggressione si è rapidamente trasformato in luogo di intervento per le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. All’altezza del bar Do ombre, gli agenti della Questura di Venezia si sono mobilitati per individuare e perseguire i responsabili dell’attacco. Contestualmente, il team del 118 ha prestato le prime cure al supporter, trasportandolo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Venezia. I medici hanno prontamente assistito il giovane, ricorrendo a numerosi punti di sutura per chiudere la ferita. Sebbene le condizioni del tifoso non siano critiche, la prognosi indica un periodo di recupero di alcuni giorni.

