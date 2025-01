Frattesi: la prima offerta della Roma fa discutere

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il club giallorosso fa sul serio per la mezzala nerazzurra e avrebbe pronta la prima proposta.

Nel cuore della stagione calcistica, il mercato dei trasferimenti continua a tenere banco, portando con sé una serie di trattative ed aspettative.

Tra le vicende più seguite figura senz’altro quella che coinvolge la Roma e due giocatori particolarmente discussi: Davide Frattesi e Bryan Cristante.

Una trattativa importante

Il fulcro di questa intricata vicenda di mercato è la volontà della Roma di acquisire Davide Frattesi, centrocampista che ha espresso il desiderio di lasciare l’Inter (c’è però da dire che il club nerazzurro smentisce che ci sia stata una richiesta di cessione). Alla luce di ciò, si prevede un incontro chiave tra i rappresentanti di Roma e Inter, dove si discuteranno le cifre e le possibili contropartite.

La possibile contropartita

In un intreccio quasi romanzesco, emerge la figura di Bryan Cristante, l’altro nome sul tavolo di trattativa. L’idea è quella di proporre all’Inter un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto per Cristante, un’operazione che risponde alle esigenze economiche ma che aggiunge ulteriore complessità al quadro generale. Questa mossa ha il fine di soddisfare le urgenze dell’Inter di trovare un sostituto in caso di partenza di Frattesi.

L’offerta

Contrariamente alle attese che prevedevano un’offerta intorno ai 45 milioni di euro, la proposta della Roma si aggirerà sui 30 milioni di euro, probabilmente in forma di prestito con obbligo di riscatto pagabile in più anni. Ora va capito cosa intenderà fare l’Inter di fronte a queste cifre.

