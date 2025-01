Sede Inter Milano, cosa c’è da sapere: tutte le info per i tifosi

Sede Inter Milano, cosa c’è da sapere: la collocazione e la descrizione dell’edificio che ospita il quartier generale nerazzurro fatto costruire da Suning.

Nel cuore pulsante di Milano, in un’area divenuta simbolo della modernità e dell’innovazione, l’Inter il 17 giugno del 2019 ha aperto un nuovo capitolo della sua storia ultracentenaria. In quel giorno, infatti, i celebre club calcistico, ha scelto il dinamico distretto di Porta Nuova per stabilire la sua nuova sede.

Questa mossa non solo segna una nuova era per il club, ma riflette anche l’evoluzione urbana di Milano e il suo posizionamento come città globale all’avanguardia nella moda, nell’architettura e, sempre di più, nello sport.

Un ambiente all’avanguardia

Porta Nuova, con i suoi grattacieli scintillanti, parchi verdi e spazi di coworking, è diventata una meta emblematica per le aziende che guardano al futuro. L’Inter, inserendosi in questo contesto, non solo va ad arricchire il proprio patrimonio con una sede che simboleggia modernità e progresso, ma si posiziona anche strategicamente in un hub che attrae talenti, innovazione e affari. La scelta di questa location sottolinea l’ambizione del club di essere al centro delle dinamiche urbane e tecnologiche contemporanee, facendo leva sulla visibilità e sull’accessibilità che Porta Nuova offre.

Un segno di rinnovamento

La decisione di trasferire la sede (prima era a corso Vittorio Emanuele) nell’area di Porta Nuova non è solo una questione di logistica o di visibilità, ma è anche un potente segnale dell’impegno del club verso l’innovazione e la crescita. Fatta costruire e finita sotto l’era di Steven Zhang, l’Inter dimostrava di voler investire non solo sul campo, ma anche nella creazione di una struttura organizzativa solida e proiettata verso il futuro.

La struttura dei piani e le info per i tifosi

Gli uffici del personale sono distribuiti sui primi due piani mentre il nono piano rappresenta una vera e propria immersione nella storia del club. Questo spazio è riservato agli ospiti e offre un percorso interattivo che, attraverso immagini e cimeli come maglie e guantoni di portieri leggendari quali Walter Zenga e Julio Cesar, narra l’epopea nerazzurra. La presenza di una media room e di una sala trofei arricchiscono ulteriormente l’esperienza, permettendo ai visitatori di avvicinarsi ai successi e alle glorie del club. Impossibile non menzionare la sala denominata “Orologio” che rappresenta un ponte tra il passato glorioso e il futuro del club. Il nome richiama il ristorante dove il club venne fondato, sottolineando le radici storiche su cui si basa l’identità del club. Salendo al decimo piano ci sono gli uffici dei dirigenti e del presidente offrono non solo uno spazio dedicato alle decisioni importanti ma anche un panorama unico sulla città di Milano. La terrazza, adornata da erba sintetica a formare un mini campo da calcio, offre una vista privilegiata che spazia dalle guglie del Duomo alla Torre Velasca, toccando i moderni grattacieli di City Life e lo stadio di San Siro. Il luogo al momento non è visitabile per i tifosi salvo rare eccezioni che sono decise dalla dirigenza: a volte è permesso vistarla agli Inter Club.

