Inter, per la mediana piace un giovane italiano. Marotta l’ ha osservato molto da vicino

Sulla situazione Frattesi attualmente l’ Inter ha le idee molto chiare e, se dovesse arrivare l’offerta giusta non esisterebbe ad intraprendere altre strade. Una è giovane ed italiana.

L’Inter torna da Venezia con una vittoria fondamentale, conquistata con un 1-0 striminzito ma he non ammette repliche. La squadra di Simone Inzaghi, dopo una settimana turbolenta segnata dalla sconfitta in Supercoppa, ha reagito prontamente, superando le difficoltà fisiche e gli infortuni.

Nonostante una prestazione non priva di sofferenze, soprattutto nella seconda metà di gara, l’Inter ha mantenuto il vantaggio grazie a un gol di Darmian, portando a casa tre punti decisivi per la corsa al titolo.

E sono sei

Il successo a Venezia è la sesta vittoria consecutiva in campionato, un segnale chiaro della forza della squadra, capace di macinare risultati nonostante le difficoltà. Questo successo è ancora più significativo in un weekend dove le altre concorrenti, a parte l’Inter, non hanno brillato ed in cui il solo napoli ha portato a casa la posta massima la davanti. Con i tre punti in tasca la squadra nerazzurra manda un messaggio alla concorrenza.

Frattesi e l’effetto domino

Parallelamente ai risultati sul campo, l’Inter ha fatto importanti passi anche sul fronte del mercato. In particolare, è stato osservato con attenzione un centrocampista che ha impressionato durante la sua partita. Il giovane talento potrebbe essere il rinforzo ideale per la mediana nerazzurra, soprattutto in vista di un possibile sostituto per Asllani, il cui rendimento non ha ancora convinto appieno, ed eventualmente anche di Davide Frattesi, sotto l’incessante suoni delle sirene di mercato.

Osservato e promosso

Il mercato nerazzurro potrebbe stapparsi con la cessione di Davide Frattesi, certo. Ma domenica pomeriggio a Venezia è piaciuto molto anche il 24enne Hans Nicolussi Caviglia che sta facendo molto bene con i lagunari. In prestito a Venezia dalla Juventus, il giocatore rientrerebbe anche nell’ottica delle liste UEFA come italiano cresciuto in un settore giovanile nostrano. Attualmente valutato poco meno di 10 milioni di Euro, si iscrive anch’esso alla lista dei papabili per un centrocampo dell’Inter che vede Asllani e Frattesi sul filo del rasoio.

