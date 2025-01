Formazione Inter più forte di tutti i tempi: è questa?

Formazione Inter più forte di tutti i tempi: abbiamo provato a stilare una formazione che per forza di cose contempla diverse esclusioni eccellenti.

Stilare il miglior undici di sempre di un club come l’Inter è una sfida tanto affascinante quanto complessa. Una storia ricca di successi, campioni e momenti indimenticabili rende ogni scelta ardua e, inevitabilmente, discutibile.

Il criterio adottato per questa selezione tiene conto di tre pilastri fondamentali: l’equilibrio tattico, la militanza minima di tre stagioni e una limitata escursione temporale oltre gli anni Cinquanta. Con un modulo 4-3-1-2, andiamo a scoprire i protagonisti di un’ipotetica Inter da sogno.

L’estremo difensore

In porta, Walter Zenga, conosciuto come “l’Uomo Ragno”, rappresenta una scelta quasi obbligata. Icona degli anni Ottanta e parte integrante dello Scudetto dei record del 1989, Zenga ha saputo unire reattività e leadership, prevalendo nella concorrenza con campioni del calibro di Julio Cesar e Gianluca Pagliuca.

Il reparto arretrato

La difesa inizia con Tarcisio Burgnich sulla destra: il simbolo di solidità nella Grande Inter di Helenio Herrera è stato preferito a Douglas Maicon, il terzino destro del Triplete. A centro area, la coppia Armando Picchi e Walter Samuel è un connubio perfetto tra intelligenza tattica e forza fisica. Picchi, il leader carismatico del reparto, era il cuore del sistema difensivo; Samuel, invece, è stato “The Wall”, il muro invalicabile dell’Inter del Triplete. A sinistra, impossibile non scegliere Giacinto Facchetti, un precursore del terzino moderno: dinamico, tecnico e prolifico in zona gol.

La mediana

Il cuore della squadra è il centrocampo, un mix di forza, talento e classe. Sul lato destro troviamo Lothar Matthäus, una vera forza della natura. Campione del Mondo con la Germania e trascinatore dell’Inter, Matthäus rappresenta il prototipo del centrocampista totale: capace di rubare palla, guidare le ripartenze e trovare la rete con conclusioni potenti. Il ruolo di regista spetta a Luis Suarez, “El Arquitecto”, che con i suoi lanci millimetrici e la sua capacità di leggere il gioco ha orchestrato l’Inter degli anni Sessanta. Al suo fianco, sulla sinistra, ecco Mario Corso, un genio spesso incompreso ma capace di magie uniche. La sua “foglia morta”, un calcio di punizione dal talento poetico, è rimasta nella leggenda.

Dietro le punte

Come trequartista, Giuseppe Meazza, semplicemente il più grande calciatore italiano della prima metà del Novecento. Il suo nome è sinonimo di spettacolo e gol, qualità che gli hanno permesso di essere ricordato come uno dei simboli eterni dell’Inter e del calcio italiano. Meazza incarnava eleganza e incisività, tanto da meritare l’intitolazione dello stadio di Milano.

I centravanti

In attacco, la coppia Sandro Mazzola e Ronaldo è un connubio di tradizione e modernità. Mazzola, figlio d’arte e icona della Grande Inter, univa tecnica e fiuto del gol, interpretando il ruolo di seconda punta con straordinaria intelligenza. Al suo fianco, Ronaldo, “il Fenomeno”, che con la sua velocità, potenza e tecnica sopraffina ha rivoluzionato il modo di giocare in avanti. Nonostante gli infortuni, Ronaldo rimane uno dei giocatori più iconici della storia nerazzurra.

Il condottiero

La guida di questa squadra non può che essere Helenio Herrera, l’allenatore che ha reso l’Inter un mito. Innovatore tattico e psicologo ante litteram, Herrera ha portato i nerazzurri sul tetto del mondo con il suo catenaccio e le sue intuizioni geniali. Se i tifosi più giovani potrebbero preferire José Mourinho, il condottiero del Triplete, Herrera ha posto le fondamenta del calcio moderno, rendendolo una figura imprescindibile per questa formazione ideale. Il Mago argentino in tutto ha vinto tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

La formazione ed i grandi esclusi

L’undici titolare si schiera così: Zenga; Burgnich, Picchi, Samuel, Facchetti; Matthäus, Suarez, Corso; Meazza; Mazzola, Ronaldo. Tuttavia, ogni scelta ha un prezzo, e i grandi esclusi non mancano. Da Javier Zanetti, simbolo di dedizione e longevità, a Diego Milito, eroe del Triplete, passando per Esteban Cambiasso e Giuseppe Bergomi, questa formazione non esaurisce l’immenso talento che ha vestito il nerazzurro.

Storia leggendaria

Il dibattito su chi meriti un posto in questo undici continuerà a dividere gli appassionati, ma una cosa è certa: la storia dell’Inter è un patrimonio inestimabile, e ogni epoca ha regalato al calcio leggende che resteranno scolpite nella memoria dei tifosi. Questo dream team rappresenta una celebrazione della grandezza nerazzurra, un omaggio a una tradizione che non smette mai di affascinare.

