Inter, un aiuto dall’ infermeria. Ma c’è una situazione che preoccupa

Gli acciacchi di Supercoppa sono quasi smaltiti ed il rientro dei lungodegenti invoglia all’ottimismo. Resta però un’ incognita che non fa dormire sonni tranquilli.

Dopo la vittoria contro il Venezia, l’Inter è pronta per il recupero contro il Bologna, previsto per mercoledì. Simone Inzaghi potrà contare su alcuni rientri importanti, ma resta in attesa di notizie definitive sulle condizioni di alcuni giocatori.

Tra i rientri degli acciaccati dalla trasferta araba ed alcune buone notizie da chi è fuori da più di un mese, resta un solo nome a preoccupare Simone Inzaghi.

Vista sul Bologna

In difesa, Francesco Acerbi ha completato il suo recupero e potrebbe essere inserito in panchina contro il Bologna, per dare più profondità al reparto. La sua presenza sarebbe un’ottima notizia per Inzaghi, che ha visto Benji Pavard tornare in campo contro il Venezia. Inoltre, Hakan Calhanoglu sembra aver superato il problema agli adduttori e, dopo essersi fermato durante la finale contro il Milan, potrebbe tornare disponibile per mercoledì, a meno di rischi per la sua condizione fisica.

Assenze programmate

L’Inter dovrà fare a meno anche di Joaquin Correa, che rientrerà la prossima settimana, e di Yann Bisseck, il cui ritorno non è previsto prima della sfida di Champions contro lo Sparta Praga o della trasferta a Lecce il 26 gennaio. Nonostante queste assenze, Inzaghi sa che il rientro dei due in oggetto prosegue con un programma di recupero ben preciso. Il vero dubbio, al momento, è un altro.

La preoccupazione

Più preoccupante, invece, è la situazione di Mkhitaryan, che sta soffrendo per un affaticamento all’adduttore destro che non è rientrato nei tempi previsti. Oggi il quasi 36enne centrocampista sarà sottoposto ad esami strumentali all’ Istituto Humanitas di Rozzano per comprendere l’entità dell’infortunio. Se il problema dovesse rivelarsi più grave, il suo rientro potrebbe essere posticipato, lasciando un vuoto importante a centrocampo.

