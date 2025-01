Inter-Bologna, asse di mercato. Marotta e Sartori cercano la quadra per due affari di alto livello

Sta nascendo un asse di mercato importante tra i nerazzurri ed i felsinei. In particolare, la situazione di un giocatore interista può dare il via ad affari importanti.

L’Inter è al lavoro per rafforzarsi, puntando su alcuni innesti nelle seconde linee. Tra i nomi monitorati c’è quello di un giocatore del Bologna, che in questa stagione sta impressionando con il suo rendimento.

La sua crescita sta attirando l’attenzione dei club di alta classifica, tra cui l’Inter che, da parte sua, si può giocare una carta importante in chiave Bologna.

Le necessità di Italiano

Il Bologna, che punta a un posto in Champions League, si sta trovando in difficoltà a causa delle assenze di Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi. In questo contesto, Vincenzo Italiano, allenatore della squadra, ha chiesto rinforzi a centrocampo. L’Inter potrebbe sfruttare questa situazione, mettendo in piedi una trattativa che porti un nome già visionato a Milano, mentre il Bologna otterrebbe un giocatore utile per il proprio reparto centrale.

Pedina di scambio

Uno dei giocatori che potrebbe fare parte dell’operazione è Kristjan Asllani, centrocampista albanese che ha faticato a trovare spazio nell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la negativa prestazione nella finale di Supercoppa, l’albanese è stato confermato titolare a Venezia. Asllani però potrebbe quindi rappresentare la pedina ideale per uno scambio da imbastire con il DS bolognese Sartori, dando così alla società nerazzurra la possibilità di rinnovare l’attacco.

La trattativa

L’operazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, ma dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Asllani ha bisogno di rimettersi in gioco, ed il Bologna potrebbe rappresentare una buona opportunità per rilanciarsi. L’Inter, dal canto suo, cerca di rinforzare il proprio attacco e ha bisogno di sfoltire il parco punte per fare spazio a nuovi innesti. Se le trattative andranno a buon fine, Santiago Castro del Bologna potrebbe arrivare a Milano a giugno, con Asllani pronto a partire per Bologna già in questa sessione di mercato.

