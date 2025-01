L’Inter tesse la trama per Donnarumma? Gli indizi e Sky Sport confermano un’ idea clamorosa

Il portiere della nazionale ed ex Milan non sta vivendo un buon periodo a Parigi e, tra i contatti con i nerazzurri in nazionale, e l’esperienza su certe trattative della dirigenza nerazzurra, si sta lavorando per il futuro.

Secondo Sky Sport, la possibilità di vedere Gianluigi Donnarumma all’Inter potrebbe diventare una realtà a medio termine.

La situazione si è complicata con il portiere del PSG, che potrebbe non rimanere a lungo in Francia. In particolare, Sky sottolinea che il primo bivio da affrontare sarà capire se la trattativa potrà decollare già nel prossimo mercato o se si dovrà attendere la scadenza del contratto nel 2026. La situazione attuale sembra favorevole per l’Inter, che potrebbe agire anche a costo zero.

Indizi

Donnarumma non appare più intoccabile a Parigi, dove ha vissuto momenti di gloria ma anche qualche difficoltà recente. Il suo legame con la Serie A e la Nazionale italiana potrebbe spingere il portiere a cercare una nuova sfida in Italia. La sua condizione attuale, in bilico tra l’esperienza parigina e la nostalgia della sua carriera in Italia, rende plausibile un ritorno nella nostra lega, specialmente con il contratto che scadrà nel 2026.

C’è la necessità?

L’Inter, da parte sua, è soddisfatta del rendimento di Yann Sommer, ma la sua età avanzata (36 anni) pone un interrogativo sul lungo termine. Il club nerazzurro ha cercato di trovare un erede, ma Josep Martinez non ha ancora avuto l’occasione di dimostrare il suo valore. La necessità di un portiere pronto e di grande esperienza diventa quindi un tema da affrontare nelle prossime sessioni di mercato.

Marotta ci prova

Un eventuale trasferimento di Donnarumma all’Inter, a costo zero, rappresenterebbe un’operazione clamorosa per il club nerazzurro. Il ritorno in patria del portiere della Nazionale italiana sarebbe un colpo significativo per l’Inter, che, con Donnarumma come leader della difesa nerazzurra, risolverebbe un problema importante per svariate stagioni. Il tempo dirà se questa suggestione diventerà realtà.

